В Башкирии на реке было обнаружено маслянистое пятно

5 февраля местные жители обнаружили маслянистое пятно на реке Уфа. Неравнодушные позвонили в УГЗ Уфы и сообщили об увиденном. На место обнаружения пятна оперативно выехали спасатели.

Вместе с отрядом спасения на место выехали представители «Уфаводоканала», а также представители УГЗ. На реке действительно оказалось пятно, напоминающее нефтепродукт. Отряд спасателей устраняет с экологической проблемой.

Ведомству предстоит выяснить источник слива. Известно, что слив стоков произошёл по системе ливневой канализации. Пятно обработано специальным сорбентом, проба воды взята на анализ в лабораторию.