Курултай Башкирии принял закон об обращении с бродячими животными

В Госсобрании Башкирии был принят закон об обращении с бродячими животными. Суть закона касается методики финансирования сферы. Будут введены новые схемы обращения с бездомными животными и увеличена денежная поддержка.

За численностью бродячих животных отвечают муниципалитеты. С принятием закона ответственности для них прибавится. Здоровых животных должны стерилизовать и выпускать на волю, никаких расстрелов не предусмотрено.

Встал вопрос об особой категории животных: больных и агрессивных. Больных будут придавать эвтаназии, а агрессивных планируют помещать в специализированные учреждения. В Башкирии давно планируется постройка такого учреждения, ранее из бюджета республики на него уже выделялось 63,4 миллиона рублей.