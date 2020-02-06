«Обидчивый и депрессивный»: стали известны подробности жизни убитого педофила из Уфы

Который день вся страна следит за развитием громкой истории, произошедшей в Уфе. Пытаясь защитить подростков от изнасилования, Который день вся страна следит за развитием громкой истории, произошедшей в Уфе. Пытаясь защитить подростков от изнасилования, 33-летний уфимец Владимир Санкин убил предполагаемого педофила. Мужчина забил погибшего до смерти. . Мужчина забил погибшего до смерти.

Погибшим педофилом оказался 54-летний Владимир Зайцев. Он не раз отбывал наказание в исправительных колониях. В 18 лет он попал в тюрьму за тогда еще существовавшую статью «Мужеложство». Тогда он отправился за решетку почти на 5 лет, а после отсидки долгое время не попадался на глаза сотрудникам органов.

Как стало известно изданию «RT», оступился во второй раз Владимир в 2003 году. Тогда уже 37-летнего мужчину постоянно видели в компаниях несовершеннолетних: он вместе с ними выпивал. Обеспокоенные взрослые начали думать, что дело не заканчивается лишь пьяными посиделками и Владимир хочет совратить детей. Тогда эти слухи не подтвердились, однако наказание все-таки последовало. Мужчину приговорили к исправительным работам и стали удерживать зарплату в пользу государства.

За четыре года Владимир как-то пытался сдержать свое влечение к подросткам и даже успел жениться. Супруга мужчины родила ему сына. До 2007 года у Владимира получалось не привлекать к себе внимание, соседи думали, что рядом с ними живет обычная семья. Но новость, которую они узнали, шокировала всех: Владимир изнасиловал собственного ребенка.

За страшное преступление мужчину приговорили к 11 годам колонии строго режима. Там он вел чуть ли не затворнический образ жизни: почти ни с кем не контактировал, часто впадал в депрессию, его легко было обидеть.

В колонии он характеризовался как неуверенный в себе, обидчивый, склонный к депрессиям и тревогам. Социально полезные связи не поддерживал и был склонен к уединению. Зависимый, чрезмерно контролирующий себя, не выражающий свои мысли прямо и открыто, недоверчивый. Испытывал трудности в межличностных отношениях. источник в правоохранительных органах

После отсидки по особо тяжкой статье в обязательном порядке человеку назначается административный надзор. Так, Владимир лишался права выходить из дома после 22:00, появляться вблизи мест массового скопления детей — детских садов, школ и парков. Однако он часто этот запрет нарушал.

Напомним, Следственный комитет России взял под контроль резонансное дело об убийстве предполагаемого педофила в Уфе. Преступление произошло в столице Башкирии 30 января. На улице к 33-летнему Владимиру С. подошел испуганный подросток.

Школьник рассказал, что вырвался из квартиры, в которую их с другом заманил педофил. Уфимец последовал за подростком, освободил второго мальчика и вытащил 54-летнего мужчину на улицу, где между ними завязалась драка. От нанесенных травм старший скончался на месте. Момент его смерти попал на видео.