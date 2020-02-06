В Уфе больше 10 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение

Уфимских школьников массово переводят на дистанционное обучение. Насчитывается уже более 10 тысяч учеников, которые проходят учебную программу дома. Такая мера связана с эпидемией грипп и ОРВИ в республике.

В 6 столичных школах учебный процесс прерван до 13 февраля. В МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко», МБОУ Школа № 132, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», МБОУ Школа № 71, МБОУ Школа № 14, МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. Мустая Карима» школьники переведены на дистанционное обучение. Всего в этих школах насчитывается 5769 учеников.

В 17 других школах закрыты на карантин несколько классов (всего по всем школам около 150). 4144 ученика так же переведены на дистанционное обучение. Как сообщалось ранее, в республике бушует эпидемия гриппа и ОРВИ, поэтому директора общеобразовательных учреждений имеют право приостановить учебный процесс.