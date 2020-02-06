В Уфе представили цикл мультфильмов по мотивам сказок народов республики

В Уфе представили цикл анимационных мультфильмов. Он содержит пять серий, общей продолжительностью 30 минут. Каждая из частей – это башкирская, татарская, русская, чувашская и марийская сказки.
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Цикл создали на средства республиканского гранта с целью развития и сохранения языков народов республики. На создание мультфильмов ушло около четырех месяцев.
На презентацию пригласили более 50 детей. Уже при первом просмотре каждый из них пополнил свой лексикон новыми словами на родном языке.
Автор: Полина Максимова