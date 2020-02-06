В Уфе представили цикл мультфильмов по мотивам сказок народов республики

Элина Султангулова: «С дочкой пришли сегодня посмотреть башкирские мультфильмы, нам очень понравилось. Не для кого, наверное, не секрет, что наши дети забывают свой родной язык. Этот мультфильм показывает, что хорошо, что плохо. Смотрят с таким удовольствием, с таким интересом. В игровой форме изучают башкирский язык».