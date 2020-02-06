В Уфе представили цикл мультфильмов по мотивам сказок народов республики

В Уфе представили цикл анимационных мультфильмов. Он содержит пять серий, общей продолжительностью 30 минут. Каждая из частей – это башкирская, татарская, русская, чувашская и марийская сказки.

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Цикл создали на средства республиканского гранта с целью развития и сохранения языков народов республики. На создание мультфильмов ушло около четырех месяцев.

Рим Шарафутдинов, режиссер-мультипликатор: «В этом году у нас в республике проходит фольклориада. Поэтому мы решили сделать к этому цикл анимационных фильмов. Мы решили еще попутно в этот сериал вставить такой обучающий момент, чтобы дети могли обучиться башкирскому языку».

На презентацию пригласили более 50 детей. Уже при первом просмотре каждый из них пополнил свой лексикон новыми словами на родном языке.

Элина Султангулова: «С дочкой пришли сегодня посмотреть башкирские мультфильмы, нам очень понравилось. Не для кого, наверное, не секрет, что наши дети забывают свой родной язык. Этот мультфильм показывает, что хорошо, что плохо. Смотрят с таким удовольствием, с таким интересом. В игровой форме изучают башкирский язык».

Автор: Полина Максимова