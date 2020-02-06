В Уфе прошел благотворительный матч «Хоккей – каждому»

У Линуса Умарка и Теему Хартикайнена появились новые хоккейные партнеры. Неожиданное открытие произошло на малой площадке «Уфа-Арены», где прошел благотворительный матч «Хоккей – каждому». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, игроки «Салавата Юлаева», а также хоккеисты-ветераны и известные общественные деятели республики.

Команды сплотились уже в раздевалке, когда поздравляли с днем рождения Линуса Умарка. Активисты воспользовались паузой в чемпионате, пригласив на товарищеский матч юлаевцев и игроков Ночной хоккейной лиги любителей. И вот маленьких героев приветствуют на арене мастера.

Юные следж-хоккеисты играют не первый год. Некоторые из них принимали участие в совместном проекте телеканала БСТ и клуба «Башкирские пираты» «Победить себя». Один из них – Игорь Медведев. Ему достался в партнеры Максим Майоров.

Максим Майоров, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Очень круто, очень хорошее мероприятие».

Игорь Медведев, участник благотворительного матча «Хоккей – каждому»: «Прикольно, мне нравится с профессиональными хоккеистами играть».

Максим Майоров пообещал, и Игорь Медведев сделал. Успешный тандем забросил еще одну шайбу.

Игорь Медведев, участник благотворительного матча «Хоккей – каждому»: «Мне отдали голевую передачу, и я отправил шайбу в ближний угол».

Максим Майоров, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Я просто немного помогаю, у него у самого есть голевое чутье».

Дмитрию Кугрышеву в этом поединке впервые пришлось играть в хоккей с партнершей. С Миланой быстро нашли общий язык и практически не уходили на смену.

Дмитрий Кугрышев, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Сегодня хорошая результативность: один гол, две передачи. Это командный вид спорта, я помогал коньками, у нее была клюшка, так и сработались».

Сработались с ребятами и легионеры. В матче приняли участие и именинник Линус Умарк, и Теему Хартикайнен, и Филип Ларсен. Языково барьер не мешал.

Линус Умарк, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Я впервые принимаю участие в таком матче, но у ребят фантастический интерес, они готовы изучать хоккей. Правда, мой подопечный не так хорошо знает английский, я пытаюсь говорить с ним на русском. Кажется, ему нравится».

Айнур Абдуллов, участник благотворительного матча «Хоккей – каждому»: «Очень круто. По-моему, он знает немного русский, я его понимаю».

Филипп Ларсен, защитник ХК «Салават Юлаев»: «Да, я впервые принимаю участие в подобной акции, отличная идея. Мне не сложно. Если ему хорошо, то и мне приятно. Поначалу, правда, не клеилось, пока мы не поняли, что надо поменять ему клюшку: я левша, а Умарк правша и мой подопечный тоже правша. Как только поменяли, дело пошло на лад».

Тимур Синакаев, участник благотворительного матча «Хоккей – каждому»: «Я настроен на победу, но пока не очень получается».

Но в итоге получилось у всех. Соперники разошлись миром – 3:3. Теперь полученный мастер-класс детям предстоит применить в настоящих играх.