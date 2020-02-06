«Таким добрым казался»: в Уфе мальчики, спасенные от педофила, рассказали свою историю случившегося

31 января произошло резонансное событие, которое всколыхнуло жителей всей страны. В Уфе 33-летний Владимир Санкин убил педофила, спасая двух 14-летних школьников, и теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. Мальчики рассказали о том роковом дне.

Два друга гуляли вместе на улице, пока не замёрзли и не решили погреться в подъезде. Там к ним подошёл мужчина и предложил показать что-то в своей квартире. Сначала мужчина действительно походил по квартире в поисках чего-то, а потом вышел из комнаты со спущенными штанами и приказал мальчик снять штаны с себя.

Ну сперва таким добрым казался. Мы зашли, стояли у двери, он зашёл в свою комнату типа вынесет что-то. Потом обратно вышел и сказал: «Давайте раздевайтесь, снимайте трусы». потерпевший школьник

Мальчики хотели сразу убежать, но это удалось сделать только одному из них, ведь другого школьника предполагаемый педофил успел поймать. Не желая бросать друга в беде, 14-летний мальчик бросился к первому встречному, которым и оказался Владимир Санкин. Мужчина сразу бросился в квартиру, увидев, что история про педофила правдива, он вытащил на улицу маньяка и начал избивать.

Дядя Вова вытащил его на улицу, и началась драка. И мы убежали, и больше ничего не знаем. потерпевший школьник

От полученных травм педофил скончался в машине скорой помощи, а Владимиру грозит 15 лет тюрьмы за умышленное убийство. Сейчас спаситель по решению суда находится под домашним арестом. Неравнодушные жители республики составили петицию в защиту Владимира, которую подписали уже более 100 тысяч человек.

Фото: Скриншот видео.