В Башкирии ревнивая жена лишилась больших денег, пытаясь снять порчу с мужа

В правоохранительные органы города Октябрьский обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой мошенницы и лишилась 415 тысяч рублей. Доверчивая женщина пыталась снять порчу с мужа.

Как рассказала сама потерпевшая, она обратилась к гадалке, которую нашла в интернете, так как хотела проверить своего мужа на измены. Приветливая ведунья с радостью ответила женщине и попросила фотографии супругов. После гадалка поведала, что на мужчине лежит сильный приворот, и снять его могут только платные обряды.

Доверчивая женщина целый месяц созванивалась с ведуньей, отправляла небольшие суммы за каждый проведенный обряд. Когда в какой-то момент гадалка перестала отвечать, эффекта от обрядов не наблюдалось, а мошенница получила в общей сложности 415 тысяч рублей, женщина поняла, что была обманута. Она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, и теперь ведутся усиленные поиски аферистки.