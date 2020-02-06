Эндокринолог поделилась, что станет с организмом, если отказаться от сахара

Жители нашей страны потребляют очень много сахара. Норма, рекомендуемая Миндзравом, составляет 24 килограмма в год на одного человека. В России количество потребляемого сахара человеком составляет 39,4 килограмма.

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова отметила, что глюкозу вкупе с хорошим настроением вполне можно получить из фруктов, овощей и даже круп. Из-за превышения нормы сахара в организме происходит вымывание кальция и витаминов группы В. Вследствие этого наблюдается повышение уровня инсулина, а это может помочь развитию сахарного диабета.

Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия Татьяна Бочарова, врач-эндокринолог

Каковы результаты отказа от сахара? Во-первых, нормализуется работа кишечника. Также отказ от сахара гарантирует стабильно хорошее настроение, поскольку нет резкого поступление глюкозы в организм. Нужно отметить снижение давления, улучшение пищеварения, укрепление иммунитета, улучшение работы мозга. Нормализуется сон и состояние кожи, восстанавливается гормональный фон.