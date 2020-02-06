В Уфе эвакуируют машины, мешающие очистке дорог от снега

Коммунальные службы Уфы проводят работы по очистке дорог от снега совместно с экипажами ГИБДД. Зачастую уборку на городских улицах усложняют припаркованные автомобили. Специальные службы информируют автолюбителей о необходимости убрать свои машины, но далеко не все прислушиваются.

Ильдар Ихсанов, начальник отдела пропаганды ГИБДД Управления МВД России по Г.Уфе «Водители должны понимать насколько это важно в таких условиях. Что пропускная способность становится минимальной на проезжей части, дискомфорт создается с отсутствием парковочных мест. На дворовых территориях так же. В целом, хотим призвать всех водителей, чтобы адекватно реагировали на работу коммунальных служб».

Для решения проблемы экипажи ГИБДД помогают перемещать транспортные средства. А машины, оставленные с нарушением правил парковки, отправляют на специальные стоянки. В среднем в Уфе в дневное время на уборке снега задействовано более 260 единиц техники, в ночное время это число увеличивается до трехсот.