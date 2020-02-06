В Башкирии неизвестный в маске жестоко избил сотрудницу ломбарда

Сегодня в социальных сетях разлетелось шокирующее видео. В одном из ломбардов Нефтекамска неизвестный напал на работницу. Происшествие было зафиксировано камерой слежения.

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На записи видно, как сотрудница ломбарда спокойно сидит за рабочим столом, пока в заведение не заходит неизвестный в капюшоне и маске. Парень сразу налетает на несчастную и жестоко избивает ногами, а после роется в столе в поисках денег. Перед уходом злоумышленник ещё несколько раз пинает девушку и скрывается.

Очевидцы сообщают, что событие произошло на остановке у Западного рынка. Нападавший парень предусмотрительно надел маску и не поворачивался к камере лицом.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сообщение о совершении нападения на офис коммерческого учреждения зарегистрировано. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливается личность злоумышленника.

Фото и видео: Соцсети.