В Башкирии неизвестный в маске жестоко избил сотрудницу ломбарда

Сегодня в социальных сетях разлетелось шокирующее видео. В одном из ломбардов Нефтекамска неизвестный напал на работницу. Происшествие было зафиксировано камерой слежения.

На записи видно, как сотрудница ломбарда спокойно сидит за рабочим столом, пока в заведение не заходит неизвестный в капюшоне и маске. Парень сразу налетает на несчастную и жестоко избивает ногами, а после роется в столе в поисках денег. Перед уходом злоумышленник ещё несколько раз пинает девушку и скрывается.