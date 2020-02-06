«Её силы были на исходе»: в Башкирии бабушку спасли из пожара в день её рождения

Вечером 5 февраля в селе Красная произошло чрезвычайное происшествие. Загорелся частный дом по улице Кирова. В сгоревшем доме проживали две семьи.

В одной из квартир жила 81-летняя бабушка, именно она обнаружила небольшое возгорание на веранде. Пенсионерка хотела сама справиться с огнём, но не смогла, побежала в бод за вещи и совсем растерялась. Сотрудники МЧС к этому времени не приехали на место.

К счастью, рядом проходили двое мужчин, которые проживали в этой же деревне. Они ворвались в горящий дом, нашли бабушку и через окно помогли выбраться ослабевшей пенсионерке. Как оказалось потом, в этот день спасения старушка отмечает своё день рождения.

Они проникли в дом и сквозь густой дым пошли искать пенсионерку. Она стояла у окна в одной из комнат. Силы бабушки были на исходе. Дом заполнился густым дымом. представитель МЧС России

Соседи пенсионерки — семья с двумя детьми — вовремя успели покинуть помещение.