«Её силы были на исходе»: в Башкирии бабушку спасли из пожара в день её рождения

Вечером 5 февраля в селе Красная произошло чрезвычайное происшествие. Загорелся частный дом по улице Кирова. В сгоревшем доме проживали две семьи.
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В одной из квартир жила 81-летняя бабушка, именно она обнаружила небольшое возгорание на веранде. Пенсионерка хотела сама справиться с огнём, но не смогла, побежала в бод за вещи и совсем растерялась. Сотрудники МЧС к этому времени не приехали на место.
К счастью, рядом проходили двое мужчин, которые проживали в этой же деревне. Они ворвались в горящий дом, нашли бабушку и через окно помогли выбраться ослабевшей пенсионерке. Как оказалось потом, в этот день спасения старушка отмечает своё день рождения.
Соседи пенсионерки — семья с двумя детьми — вовремя успели покинуть помещение.
Фото: МЧС по РБ.