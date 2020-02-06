В Башкирии сельчанам будут выдавать ипотеку под 0,1%

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации: «Все мероприятия, которые есть в рамках этой программы, нацелены на то, чтобы удержать людей на селе, либо вернуть людей на сельские территории, либо привлечь внимание городских жителей к сельским территориям. И несколько развернуть вектор движения от города к селу».