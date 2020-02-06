В Башкирии сельчанам будут выдавать ипотеку под 0,1%

Ипотека под 0,1%. Это не миф, а возможная реальность. Правда, воспользоваться таким выгодным кредитом на покупку жилья смогут исключительно сельчане.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Сегодня в Уфе говорили о мерах поддержки, которые прописаны в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Всероссийский семинар-совещание проходит в здании Конгресс-холла «Торатау». В столицу республики приехали более 250 участников из разных регионов страны. Помимо развития инфраструктуры деревень, речь шла и о поддержке малого бизнеса на селе.

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации: «Все мероприятия, которые есть в рамках этой программы, нацелены на то, чтобы удержать людей на селе, либо вернуть людей на сельские территории, либо привлечь внимание городских жителей к сельским территориям. И несколько развернуть вектор движения от города к селу».

Автор: Руслан Батыргареев