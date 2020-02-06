В Башкирии сельчанам будут выдавать ипотеку под 0,1%

Ипотека под 0,1%. Это не миф, а возможная реальность. Правда, воспользоваться таким выгодным кредитом на покупку жилья смогут исключительно сельчане.
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Сегодня в Уфе говорили о мерах поддержки, которые прописаны в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Всероссийский семинар-совещание проходит в здании Конгресс-холла «Торатау». В столицу республики приехали более 250 участников из разных регионов страны. Помимо развития инфраструктуры деревень, речь шла и о поддержке малого бизнеса на селе.
Автор: Руслан Батыргареев