Два предприятия из Башкирии начнут экспортировать продукцию в Китай

КНР дала разрешение на экспорт 37 российским предприятиям. Среди них два производства из Башкирии — ООО «Элеватор» и «Чишминский МЭЗ». Предпрития подготовили к проверке китайских представителей благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», который был утвержден Владимиром Путиным.
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ООО «Элеватор» и «Чишминский МЭЗ» прошли соответствующую проверку ещё в октябре прошлого года. Теперь предприятия смогут доставлять в Китай подсолнечное масло и рапсовые шрот и жмых. Эти два производства являются основными экспортёрами масложировой продукции.
Растительные масла, шрот и жмых не только экспортируются в соседние страны, но и активно реализуются на рынке России. Поставки продукции осуществляются в страны Прибалтики, СНГ, Ближнего Востока, теперь и КНР. Всего за 2019 год было экспортировано более 107 тысяч тонна сумму около 2, 6 миллиарда рублей.