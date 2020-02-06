Два предприятия из Башкирии начнут экспортировать продукцию в Китай

КНР дала разрешение на экспорт 37 российским предприятиям. Среди них два производства из Башкирии — ООО «Элеватор» и «Чишминский МЭЗ». Предпрития подготовили к проверке китайских представителей благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», который был утвержден Владимиром Путиным.

ООО «Элеватор» и «Чишминский МЭЗ» прошли соответствующую проверку ещё в октябре прошлого года. Теперь предприятия смогут доставлять в Китай подсолнечное масло и рапсовые шрот и жмых. Эти два производства являются основными экспортёрами масложировой продукции.