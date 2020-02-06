ФК «Уфа» одержал победу на тренировочном сборе на Кипре

Футбольный клуб «Уфа» накануне провел очередные товарищеские встречи на учебно-тренировочном сборе на Кипре. В первом матче команда Вадима Евсеева противостояла коллективу «Айя-Напа». Игра завершилась разгромной победой «Уфы».
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Счет матча – 5:0. Голы на свой счет записали Остон Урунов, Павел Аликин, Денис Тереньтев, Андреас Вомбергар и Гамид Агаларов. Во втором матче уфимцы сыграли против «Судувы».
Башкирский коллектив пропустил первым, но во втором тайме сумел отыграться усилиями Даниила Фомина. На последних минутах встречи голкипер «Уфы» Александр Беленов отразил пенальти. Результат – ничья.