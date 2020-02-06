ФК «Уфа» одержал победу на тренировочном сборе на Кипре

Футбольный клуб «Уфа» накануне провел очередные товарищеские встречи на учебно-тренировочном сборе на Кипре. В первом матче команда Вадима Евсеева противостояла коллективу «Айя-Напа». Игра завершилась разгромной победой «Уфы».

Счет матча – 5:0. Голы на свой счет записали Остон Урунов, Павел Аликин, Денис Тереньтев, Андреас Вомбергар и Гамид Агаларов. Во втором матче уфимцы сыграли против «Судувы».