«Картина изменилась»: в Уфе врачи рассказали, от чего чаще умирают пациенты

Диспансеризацию теперь можно проходить с 18 лет. Раньше это было возможно с 21 года. Профилактический медосмотр и обследования у врачей нацелены на выявление болезней на ранних стадиях.

Так, в прошлом году в Башкортостане специалисты обнаружили почти 80 тысяч новых случаев патологий. Корреспонденту телеканала БСТ медики рассказали, чем чаще всего болеют в республике. Как пройти диспансеризацию без вреда для собственного кошелька?

Если театр начинается с вешалки, поликлиника – с регистратуры. Для диспансеризации она отдельная. Здесь пациентка получает список врачей, у которых конкретно ей нужно пройти обследование. Такой профилактический медосмотр Зухра Трухова проходила три года назад.

Зухра Трухова: «Час, наверное, уходит, не больше. – На всех специалистов? – Да».

Раньше диспансеризацию можно было пройти с 21 года, теперь уже при достижении совершеннолетия. Периодичность прохождения – раз в три года. А люди старше 40 лет профилактический медосмотр могут проходить ежегодно.

В этом году в списке обязательных проверок для всех возрастов – семь распространённых онкомаркеров. Диспансеризация включает общий анализ крови, исследование кала на скрытую кровь, осмотр фельдшером или акушером-гинекологом, до 39 лет включительно – взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование, маммография, определение простат-специфического антигена в крови, ЭКГ, измерение внутриглазного давления.

Особенность, а не заболевание. На УЗИ женщину направили из-за повышенного холестерина. Бляшки в сонной артерии выявляются у каждого четвёртого человека старше 50 лет. У пациентки опасения не оправдались.

Флорида Гумерова, заведующая отделением функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики поликлиники №1 г. Уфы: «Второй этап диспансеризации – проводится УЗДС магистральных артерий головы. В том случае, когда у пациента повышен холестерин крови. Это проводится в плановом порядке тоже, без очереди».

То, что пациент прошёл диспансеризацию, подтверждает справка. Документ предоставляется на место работы. Согласно трудовому кодексу в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты выделяется день. Для работающих людей предпенсионного и пенсионного возраста – два дня.

Также пройти медосмотр можно и в субботу. Диспансеризация выходного дня ничем не отличается от будничной, необходимы те же документы.

В 2019 году в Башкортостане было выявлено почти 80 тысяч случаев заболеваний. На первом месте – заболевания системы кровообращения, на втором – эндокринные болезни, причём большую долю составляет сахарный диабет, и на третьем месте заболевания нервной системы.

Также в республике в ходе диспансеризации выявлены социально-значимые заболевания. Туберкулёз, онкозаболевания, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Сара Ахтямова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Башкортостан: «Вот раньше от чего умирало население РФ, дореволюционной России? От инфекционных заболеваний: корь, краснуха, натуральная оспа. Со временем картина изменилась. Почему? У нас изменился характер питания, стрессы и так далее. Поэтому сейчас на первом месте заболевания сердца, онкопатология, сахарный диабет».

Ранняя диагностика – это не только спасение жизни, но и улучшение её качества, не устают повторять медики. В этом году специалисты ожидают увеличение количества выявленных заболеваний на ранних стадиях – как минимум из-за понижения возраста диспансеризуемых. При этом врачи рекомендуют: в холодный период, проходя профилактический медосмотр, не забывать о профилактике инфекционных заболеваний. В местах скопления людей надевать медицинские маски и соблюдать гигиену.