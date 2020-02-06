«Перед смертью отрезал косу»: экс-супруг зарезал мать пятерых детей из Уфы

Чудовищное преступление произошло в конце января в Уфе. Почти в центре города лежало бездыханное тело женщины в луже крови. Оказалось, что жестокую расправу над несчастной учинил ее бывший супруг.
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Все произошло еще 29 января на улице Ленина в Уфе. 31-летняя Гульназ И. приехала к своему бывшему мужу домой повидаться с их общими детьми: трое ребятишек после развода остались с отцом. Тогда они еще не знали, что самый близкий им человек зарежет их мать.
Как стало известно, между супругами произошел конфликт и разъяренный мужчина схватился за нож. Он нанес ей несколько сильных ударов в живот, от чего Гульназ скончалась до приезда «скорой помощи». Решив избавиться от трупа, мужчина выволок тело экс-супруги на улицу и оставил ее истекать кровью.
У Гульназ было всего пять детей. Двое из них родились во втором браке. В одночасье малыши осиротели.
Однако даже после смерти Гульназ происходят странные вещи. Ее тело уже больше недели находится в морге одной из уфимских больниц. Почему родственники не спешат придать тело Гульназ земле, неизвестно. По законодательству, через три недели ее похоронят за счет государства в безымянной могиле, если никто так и не придет за телом.