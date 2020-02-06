«Перед смертью отрезал косу»: экс-супруг зарезал мать пятерых детей из Уфы

Чудовищное преступление произошло в конце января в Уфе. Почти в центре города лежало бездыханное тело женщины в луже крови. Оказалось, что жестокую расправу над несчастной учинил ее бывший супруг.

Все произошло еще 29 января на улице Ленина в Уфе. 31-летняя Гульназ И. приехала к своему бывшему мужу домой повидаться с их общими детьми: трое ребятишек после развода остались с отцом. Тогда они еще не знали, что самый близкий им человек зарежет их мать.

Как стало известно, между супругами произошел конфликт и разъяренный мужчина схватился за нож. Он нанес ей несколько сильных ударов в живот, от чего Гульназ скончалась до приезда «скорой помощи». Решив избавиться от трупа, мужчина выволок тело экс-супруги на улицу и оставил ее истекать кровью.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою бывшую супругу. У них было трое детей. Перед тем, как избавиться от тела, он отрезал ее длинную косу. источник в правоохранительных органах

У Гульназ было всего пять детей. Двое из них родились во втором браке. В одночасье малыши осиротели.