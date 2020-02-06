«Много вопросов ко всей этой системе»: в Уфе ребёнок получил серьёзную травму в детском саду

Маленький мальчик в одном из детских садов города Уфы получил серьёзную травму. Об этом рассказал Сергей Лайко, отец ребёнка, изданию ГорОбзор.ру. Трагедия произошла, потому что дети гуляли без присмотра, пока воспитатели чистили снег.

Ребята дружно играли на площадке перед садиком, однако один из мальчиков упал с горки, а после на него прыгнула девочка. Ребёнок получил серьёзную травму — перелом позвоночника. Как оказалось, дети долгое время были без присмотра воспитателя, так как всех нянечек заведующая отправила чистить снег.

Заведующая заставила воспитателей убирать снег вместо того, чтобы те присматривали за детьми. У меня очень много вопросов к заведующей и ко всей этой системе. Ну, в общем, заголовки можете представить себе сами: «сугробы важнее детей». Сергей Лайко

Отец пострадавшего ребёнка отмечает, что в детском саду есть не только дворник, но и снегоуборочная машина. Почему тогда именно воспитатели должны были заниматься уборкой снега, Сергей не понимает. В самом детском саду об инциденте даже не знают — представители администрации сказали, что несчастных случаев на территории дошкольного учреждения не зафиксировано.