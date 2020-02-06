В Уфе открылась экспозиция художника-музыканта Айдара Альметова

Живопись, вдохновленная музыкой. В арт-галерее в мультимедийном парке «Россия – моя история» открылась экспозиция художника Айдара Альметова. По совместительству он является еще и музыкантом. Каждая выставка картин сопровождается выступлением автора и его коллег.

О себе и собственных возможностях заявил он три десятилетия назад. И вполне громко – со студенческой сцены с гитарой в руках. Рокеры всех мастей, барды, поэты-песенники – худграф Башкирского пединститута (ныне Педуниверситет Акмуллы) во все времена славился своей музыкальностью. И помимо Шевчука, Асанбаева факультет стал неофициальной кузницей для большого числа уфимских музыкантов. Неудивительно, что наряду с широтой воззрений Альметова, склонностью его к экспериментам, поискам средств выражения, говорят и о концертах, что, как и выставки, являются очередными этапами в творческой жизни Айдара, где художественная составляющая неотделима от музыкальной.

Ещё в начале 2000-х Альметов, будучи тогда главным сценографом Башгосфилармонии, представил публике серию портретов – исторических личностей, мифических героев, а также наших современников – деятелей культуры, литературы. Всем запомнились эти яркие, романтичные, необычайно фантазийные образы, и искусствоведы оттачивали своё перо в поисках подходящего термина. Но с годами художник возмужал, эволюционировало и его письмо. Теперь портреты реалистичны. И всё же романтика с холста не сошла.

Любая экспозиция Айдара Альметова закономерным образом перетекает в концерт. Нет смысла гадать: то ли это то, что невозможно выплеснуть на холст? Или продолжение картин? Быть может, через музыку, поэзию художнику лучше видятся сюжеты ещё не написанных полотен.