В Москве показали спектакль «Башкирская свадьба»

«Башкирская свадьба» в Москве. Романтическую драму по пьесе Мухаметши Бурангулова показали в рамках межрегионального марафона «Огни Урал-батыра». В столице России завершились гастроли Национального молодёжного театра.

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Также коллектив выступил с уже знакомым московским зрителям спектаклем «Радость нашего дома» по мотивам повести Мустая Карима. Обе постановки – на башкирском языке. Гастроли посвящены столетию народного поэта и 100-летнему юбилею Башкортостана.

Дания Сальманова: «Радость. Далеко живу. Все поняла, не нужен даже был синхронный перевод».

Азат Мустафин: «Так по-человечески играли. И девушки красивые. Живой, эмоциональный спектакль».

Рамзиль Сальманов, артист Национального молодёжного театра им. М. Карима: «Московские башкиры особенно дороги тем, они наш больше жаждут. Родной язык, речь, культура им этого больше не хватает, чем тем, кто живет в самой республике. Очень теплый зал, зрители, атмосфера. Приятно играть при таком зрителе».

Автор: Лилия Курбанова