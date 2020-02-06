В Москве показали спектакль «Башкирская свадьба»

«Башкирская свадьба» в Москве. Романтическую драму по пьесе Мухаметши Бурангулова показали в рамках межрегионального марафона «Огни Урал-батыра». В столице России завершились гастроли Национального молодёжного театра.
горячие новости
Также коллектив выступил с уже знакомым московским зрителям спектаклем «Радость нашего дома» по мотивам повести Мустая Карима. Обе постановки – на башкирском языке. Гастроли посвящены столетию народного поэта и 100-летнему юбилею Башкортостана.
Автор: Лилия Курбанова