В Москве показали спектакль «Башкирская свадьба»

Рамзиль Сальманов, артист Национального молодёжного театра им. М. Карима: «Московские башкиры особенно дороги тем, они наш больше жаждут. Родной язык, речь, культура им этого больше не хватает, чем тем, кто живет в самой республике. Очень теплый зал, зрители, атмосфера. Приятно играть при таком зрителе».