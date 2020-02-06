В Башкирии рабочие укладывали асфальт на лужи

В социальных сетях разлетелось видео укладки асфальта в Стерлитамаке. Погода в эти дни в Башкирии выдалась непостоянная: сначала республику засыпало снегом, а потом температура резко стала плюсовой. Но непогода не остановила рабочих от укладки асфальта.

После прошедшего снегопада плюсовая температура превратила сугробы в лужи. Но рабочие не остановили работу — новое покрытие стали укладывать прямо на лужи и снег. Пользователи сети разделились во мнениях о таком «нанотехнологичном» способе укладки асфальта.

Многие комментаторы возмутились некомпетентности рабочих, их равнодушному подходу к работе. А кто-то отметил, что «лучше так, чем вечные дыры». Остаётся только гадать, как долго такой асфальт продержится на дорогах города.

Видео: Соцсети.