В Башкирии приставы взыскали более 180 млн рублей долгов по зарплате

В 2019 году сотрудники территориальных отделов УФССП по Республике Башкортостан взыскали более 182 млн рублей в пользу граждан, не получивших своевременно заработную плату.

Одной из приоритетных задач службы судебных приставов является восстановление нарушенных прав граждан, в том числе и права на своевременную и полную оплату труда. Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие неотложных мер к установлению местонахождения должника и его имущества.

В 2019 году в территориальных отделах УФССП России по Республике Башкортостан на исполнении находилось 12 004 исполнительных документов о взыскании заработной платы.

Меры принудительного исполнения по взысканию задолженности по заработной плате

Судебные приставы активно применяют весь предусмотренный законодательством комплекс мер принудительного взыскания. В первую очередь, это арест имущества должников-организаций с последующей реализацией, который является одним из основных методов воздействия. На принудительную реализацию должностными лицами Управления было передано имущество в общей сумме около 100 млн рублей. За счет непосредственно реализации имущества взыскано порядка 18 млн рублей.

За невыплату заработной платы, как неисполнение судебного решения, предусмотрена ответственность. Отделом дознания в отношении неплательщиков составлено 18 административных протоколов по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ. Если уже есть судебное решение и руководство организации не спешит его выполнять, при наличии признаков состава преступления судебный пристав оформляет рапорт, который направляется в органы дознания, где проводятся следственные действия. В прошлом году в отношении руководителей организаций, несвоевременно исполнивших решения судов по заработной плате, возбуждено 3 уголовных дела по ст.315 УК РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

В результате оперативности и настойчивости, проявленной судебными приставами-исполнителями, а также благодаря предпринятым мерам окончено 7 483 исполнительных производств и взыскано свыше 182 млн рублей. Ильшат Валиев, начальник отдела, старший судебный пристав Орджоникидзевского РОСП г. Уфы