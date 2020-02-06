МЧС Башкирии предупреждает о мокром снеге и гололёде

В Башкирии завтра ожидается облачная погода. При этом в южной половине региона прогнозируется мокрый снег с метелью. Об этом предупреждает республиканское МЧС.

Сообщается, что по югу республики пройдет мокрый снег, местами с метелями. При этом возможны снежные налипания на деревья и электропровода. Автовладельцев предупреждают о гололёде и снежных накатах на дорогах. Видимость при этом может ухудшиться до полукилометра и менее.

Ветер может достигать скорости 14 метров в секунду. Температура при этом опустится до -6…-11 градусов. По югу будет чуть теплее: от нуля до -5 градусов.