Владимир Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

Сегодня прошло заседание президиума Госсовета совместно с Советом при Президенте по науке и образованию. На нем Владимир Путин указал на наличие в России вузов-пустышек. Президент страны призвал к продолжению работы по ликвидации таких учебных заведений.

Такую работу, по словам Главы государства, необходимо проводить быстро, но при этом ответственно и качественно. Задача при этом заключается не просто в том, чтобы избавиться от вузов-пустышек. Президент особо подчеркнул, что необходима консолидация ресурсов высших учебных заведений и научных институтов, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, руководитель страны отметил, что со следующего года число бюджетных мест в вузах увеличится. В первую очередь это коснется региональных учебных заведений. В течение следующих четырех лет на это выделят около 70 млрд рублей, сообщил Президент.

Путин добавил, что вузам необходимо дать возможность с учетом мнения студентов и потребностей субъектов Российской Федерации самостоятельно формировать профили обучения. Напомним, раннее Президент обновил состав президиума Государственного совета России в рамках плановой ротации. В обновленный состав вошел и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.