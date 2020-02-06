В Уфе лыжники пожаловались на отсутствие освещения трасс

«Осветите «Биатлон»!» – с таким призывом опубликовал пост на своей странице в «Фейсбуке» лыжник-любитель Руслан Рахимов: по словам активиста, он приходит тренироваться вечером в будние дни, но кататься приходится в темноте с фонариком. Однако есть участки на спуске с наледью, где начинающие лыжники падают – были даже случаи переломов. Руководители Минспорта республики и комплекса «Биатлон» жалобу услышали.
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Нынешней зимой Руслан Рахимов выяснил, что для лыжников наступили темные времена. Причем в прямом смысле слова. Решив заняться спортом, на любительском уровне тренируется трижды в неделю на уфимском «Биатлоне», но в будни на комплексе, оказалось, по вечерам свет не включают. Хотя инфраструктура есть. Это стало поводом для поста в социальной сети.
В будний вечер на «Биатлоне» пусть немного, но есть лыжники-любители. Некоторые по привычке вооружились налобными фонариками.
Лыжников услышали. Решить вопрос поручили региональному министерству спорта. «Биатлон» две недели работает в тестовом режиме. В этот период освещается полуторакилометровая трасса с 18 часов до 20, чтобы промониторить ситуацию.
Но даже если и будут включать, то, вероятнее всего, в определенные дни. К примеру, в выходные лыжники зачастую катаются днем. В понедельник – в первый рабочий день – наплыва физкультурников вряд ли стоит ждать. График освещения трассы, скорее всего, обсудят с любителями. А вот как решить вопрос финансирования? В бюджете спорткомплекса деньги на эту статью расходов не предусмотрены.
Автор: Роза Хабибуллина