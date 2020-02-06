В Уфе лыжники пожаловались на отсутствие освещения трасс

«Осветите «Биатлон»!» – с таким призывом опубликовал пост на своей странице в «Фейсбуке» лыжник-любитель Руслан Рахимов: по словам активиста, он приходит тренироваться вечером в будние дни, но кататься приходится в темноте с фонариком. Однако есть участки на спуске с наледью, где начинающие лыжники падают – были даже случаи переломов. Руководители Минспорта республики и комплекса «Биатлон» жалобу услышали.

Нынешней зимой Руслан Рахимов выяснил, что для лыжников наступили темные времена. Причем в прямом смысле слова. Решив заняться спортом, на любительском уровне тренируется трижды в неделю на уфимском «Биатлоне», но в будни на комплексе, оказалось, по вечерам свет не включают. Хотя инфраструктура есть. Это стало поводом для поста в социальной сети.

Руслан Рахимов: «Наверное, чиновники просто не знают, что «Биатлон» без света страдает. Я написал пост. Что происходит, когда нет света? Люди перестают заниматься лыжами. Если бы здесь был свет, мы бы увидели, что здесь много людей приходит, когда света нет, люди перестают заниматься лыжами».

В будний вечер на «Биатлоне» пусть немного, но есть лыжники-любители. Некоторые по привычке вооружились налобными фонариками.

Лыжников услышали. Решить вопрос поручили региональному министерству спорта. «Биатлон» две недели работает в тестовом режиме. В этот период освещается полуторакилометровая трасса с 18 часов до 20, чтобы промониторить ситуацию.

Павел Муслимов, заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан: «Если здесь будет кататься достаточное количество, то мы этот вопрос решим. – Сколько человек должно проехать, чтобы здесь включался свет? – Чем больше, тем лучше. Если 10 человек пройдут, надо будет включать».

Но даже если и будут включать, то, вероятнее всего, в определенные дни. К примеру, в выходные лыжники зачастую катаются днем. В понедельник – в первый рабочий день – наплыва физкультурников вряд ли стоит ждать. График освещения трассы, скорее всего, обсудят с любителями. А вот как решить вопрос финансирования? В бюджете спорткомплекса деньги на эту статью расходов не предусмотрены.