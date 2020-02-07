В Уфе прошла презентация романа «Бабич»

В дом-музее Мажита Гафури состоялась презентация нового романа «Бабич». На читательской конференции присутствовали писатели, литературоведы, историки и общественные деятели. На мероприятие приехали и Сибайская филармония.

Впервые Наиль Асхатович начал писать о жизни Шайхзады Бабича еще в 2009 году. Выпустил две пьесы. Это «Слезы башкирского народа» и «Шайхзада Бабич – заслуженный артист». Материал для романа «Бабич» был собран в течение 10 лет, а для выпуска самой книги писателю хватило полгода. По словам автора, произведение приурочено к 125-летию народного поэта.