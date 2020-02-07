В Башкирии заключенный поджёг здание тюрьмы от «обиды» на начальство

25-летний парень отбывал наказание в местах лишения свободы в Уфе. Заключенный работал в пожарной охране в ИК-13, поэтому мог свободно передвигаться на территории тюрьмы. Именно благодаря этому у парня появилась возможность отомстить за «обиду».

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В марте 2018 года заключенный обратился к начальнику колонии с просьбой. Он попросил организовать свидание с гражданской супругой. Однако получил отказ и решил отомстить за отрицательный ответ.

Тогда ночью заключенный выломал дверь хозяйственного блока и кинул внутрь горящий кусок бумаги. Здание охватило пламя, размер полученного ущерба оценивается в 3 миллиона 800 тысяч рублей. На парня завели ещё одно уголовное дело и направили в суд.

Фото: Интернет.