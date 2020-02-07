В Уфе стартовала стратегическая сессия Дома дружбы народов

Жители Чехии наряжаются башкирами. В Уфе началась стратегическая сессия Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Семинары для работников историко-культурных центров региона будут проходить два дня.
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В Башкортостане 17 таких объединений разных национальностей – от башкир до латышей. По словам специалиста Баймакского дома дружбы народов, историю нашей республики знают и в Чехии. В городе Брно проходят реконструкции Аустерлицкого сражения, участие в котором принимали и башкиры.
На семинарах также обсудили межнациональные отношения. Один из способов решения конфликтов – этномедиация. Это относительно новое понятие. Оно подразумевает диалог сторон для выявления действительных мотивов спора.
Автор: Лилия Курбанова