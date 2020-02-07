В Уфе стартовала стратегическая сессия Дома дружбы народов

Айдар Мажитов, главный специалист Башкирского историко-культурного центра «Темясово»: «Я видел чехов, которые изображают башкир. Я бы сказал в лицо человеку, который говорит, что башкиры исчезнут…Нет же, нас копирует Европа! Этот народ бессмертен».