В Башкирии в лобовом столкновении пострадали две иномарки

ДТП произошло в Баймакском районе. На трассе Магнитогорск – Ира столкнулись лоб в лоб две иномарки. Есть информация о трёх пострадавших в аварии.

30-летний водитель «Шевроле» пытался обогнать машины перед ним. Однако не справился с управлением, машину развернуло. Произошло серьёзное лобовое столкновение со встречным «Ситроен».

В результате аварии пострадали две женщины. 38-летняя женщина за рулем «Ситроен» доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Также врачебная помощь понадобилась 26-летней пассажирке «Шевроле».