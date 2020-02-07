В Башкирии мужчина, напавший на девушку и ограбивший ломбард, пойман

Информация о чрезвычайном происшествии в городе Нефтекамск поступила в правоохранительные органы вчера. Около 11 часов утра на офис микрозаймов по улице Социалистическая было совершено нападение. Злоумышленник найден и заключен под стражу.

Камера слежения в офисе зафиксировала, как неизвестный в маске врывается в здание, сразу нападает на сотрудницу и жестко избивает. Мужчина наносит удары руками и ногами по телу девушки, после залезает в сейф и забирает 44 тысячи рублей. Уходя, он ещё несколько раз наносит удары работнице офиса и скрывается.