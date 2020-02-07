Стало известно, когда в Башкирию придёт 27-градусный мороз

На этой неделе погода в республике удивляла своим непостоянством. Сначала на Башкирию обрушился сильнейший снегопад, спровоцировав заторы на дорогах, а после в республике было зафиксировано аномальное тепло (+2,9° тепла). Синоптики предупреждают, что в выходные ударят морозы.

Сегодня, 7 февраля, днём ожидается небольшой снег, в некоторых частях республики снег с дождём. Также никуда не уйдёт метель, гололёд, снежные накаты и заносы. Температура воздуха ожидается -6,-11°, по югу – 0,-5°.

Уже в субботу, 8 февраля, начнёт холодать. Температура ночью опустится до -7,-12° (местами до -17°), днем -4,-9°. А в воскресенье, 9 февраля, совсем подморозит: ночью до -17, -22° (при прояснениях до -27°), а днем -9,-14°.