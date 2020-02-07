Сборная России одержала вторую победу на Турнире пяти наций

Сборная России одержала вторую победу подряд в рамках Турнира пяти наций в Уфе. Накануне наша команда разгромила Финляндию. В первом периоде зрители голов не увидели.

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Во втором отрезке счет открыл нападающий Иван Мирошниченко, удвоил преимущество Матвей Петров. Финны отставание сократили, но россияне его вновь упрочили. На перерыв команды ушли со счетом 3:1. В третьем периоде хозяева отличились в меньшинстве и забросили в пустые ворота. 5:2 – с таким счетом завершилась встреча. Следующим соперником нашей команды станут чехи. Игра состоится в субботу, 8 февраля, в 19:00.

Илья Иванцов, нападающий юниорской сборной России по хоккею: «В принципе хорошая игра. В конце могли еще пару моментов реализовать, побольше счет сделать. Потрепали нервы болельщикам. Справились с задачей, поставленной на игру».