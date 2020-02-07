Сборная России одержала вторую победу на Турнире пяти наций

Сборная России одержала вторую победу подряд в рамках Турнира пяти наций в Уфе. Накануне наша команда разгромила Финляндию. В первом периоде зрители голов не увидели.

Во втором отрезке счет открыл нападающий Иван Мирошниченко, удвоил преимущество Матвей Петров. Финны отставание сократили, но россияне его вновь упрочили. На перерыв команды ушли со счетом 3:1. В третьем периоде хозяева отличились в меньшинстве и забросили в пустые ворота. 5:2 – с таким счетом завершилась встреча. Следующим соперником нашей команды станут чехи. Игра состоится в субботу, 8 февраля, в 19:00.