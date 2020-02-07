В Башкирии на 80-летнего мужчину напали бандиты в масках

В Мелеузе произошло шокирующее нападение. 5 февраля в дом к 80-летнему пенсионеру ворвалась банда в масках. Издание «КП-Уфа» сообщает, что целью визита налётчиков были деньги.

80-летний житель Мелеуза смотрел вечером телевизор, когда к нему постучались неизвестные. Доверчивый пенсионер открыл дверь трём незнакомцам, но те сразу напали на дедушку. Мужчины в масках избили несчастного, а после забрали все накопления — 29 тысяч рублей, который пенсионер оставлял на похороны.