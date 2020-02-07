В Уфе обсудили реализацию «мусорной реформы»

Башкортостан должен войти в тройку регионов-лидеров по реализации «мусорной реформы». Такая задачу перед региональным правительством и министерством ЖКХ поставил Радий Хабиров. О проблемах говорили на совещании, которое провёл министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев.

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Так, за прошедшую неделю жители 17 раз пожаловались на некачественные мусорные контейнеры и забытые твёрдо-бытовые отходы. Все эти вопросы отработаны. Главам районов и городов в ходе видеоселекторной связи поставлена задача – не допускать недопонимания между управляющими компаниями и региональными операторами. Особое внимание также уделят подготовки инфраструктуры для раздельного сбора мусора с начала 2021 года, а также вывоза ТБО из отдаленных населенных пунктов.

Борис Беляев, заместитель премьер-министра Правительства, министр ЖКХ Республики Башкортостан: «Мы в ежедневном режиме мониторим текущую ситуацию. Наша задача – вывоз мусора с той или иной территории. Чтобы был организован вывоз мусора не реже, чем раз в неделю, были определены топ-100 населенных пунктов, в которые мы должны со временем провести соответствующие инфраструктуры, чтобы в еженедельном режиме вывозить мусор».

Автор: Азат Садреев