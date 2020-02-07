В Уфе обсудили реализацию «мусорной реформы»

Башкортостан должен войти в тройку регионов-лидеров по реализации «мусорной реформы». Такая задачу перед региональным правительством и министерством ЖКХ поставил Радий Хабиров. О проблемах говорили на совещании, которое провёл министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев.

Так, за прошедшую неделю жители 17 раз пожаловались на некачественные мусорные контейнеры и забытые твёрдо-бытовые отходы. Все эти вопросы отработаны. Главам районов и городов в ходе видеоселекторной связи поставлена задача – не допускать недопонимания между управляющими компаниями и региональными операторами. Особое внимание также уделят подготовки инфраструктуры для раздельного сбора мусора с начала 2021 года, а также вывоза ТБО из отдаленных населенных пунктов.