В Башкирии ищут 16-летнюю девочку, пропавшую в декабре

МВД Башкирии просит помощи в поисках 16-летнего подростка. Вероника Юзманова родом из села Кушнаренково. Однако поиски девушки ведутся и на территории Уфы.

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В декабре прошлого года Вероника гостила у бабушки в столице. 13 декабря девочка вышла из дома бабули в Уфе. С тех пор её местоположение остаётся неизвестным.

Рост Вероники примерно 170 см, телосложение среднее. На вид девочка выглядит чуть старше своего возраста. Лицо овальное, волосы длинные, прямые, чёрные.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в ОП №4 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8-917-808-41-34, 02, 020, 002.

представители МВД РБ

Фото: МВД России.