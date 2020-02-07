В Башкирии ищут 16-летнюю девочку, пропавшую в декабре

МВД Башкирии просит помощи в поисках 16-летнего подростка. Вероника Юзманова родом из села Кушнаренково. Однако поиски девушки ведутся и на территории Уфы.

В декабре прошлого года Вероника гостила у бабушки в столице. 13 декабря девочка вышла из дома бабули в Уфе. С тех пор её местоположение остаётся неизвестным.