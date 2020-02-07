В Башкирии без вести пропали два подростка

МВД Башкирии оповестило о поисках двух подростков. Местонахождение обоих неизвестно уже продолжительное время. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавших, просят сообщить в полицию.
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В Дуванском районе пропал 17-летний Имиль Асбаганов, который вышел из дома 3 февраля. Примерный рост парня 165-170 см; телосложение среднее; волосы чёрные, немного отросшие. В день пропажи был одет в чёрную куртку, синие спортивные штаны, синюю кофту, чёрно-белые кроссовки, а также был с рюкзаком.
В Нефтекамске пропал 18-летний Кирилл Блюденов, который вышел из дома 31 января. Примерный рост пропавшего 165-167 см; телосложение среднее; волосы светлые прямые. В день пропажи был одет в черную шапку и куртку чёрного цвета с белыми пятнами.
Фото: МВД России.