Уфимец четыре года сексуально домогался 14-летней дочери

В полицию пришла местная жительница со страшным заявлением. Женщина обвинила своего 55-летнего супруга в совращении её дочери. Как заявляет собственный источник UfacityNews.ru, мужчина совершал сексуальные действия по отношению к несовершеннолетней на протяжении четырех лет.

Женщина рассказала, что с 2016 по 2020 год её 14-летняя дочка терпела насильственные действия со стороны отчима. Первый случай сексуального домогательства девочке пришлось вытерпеть, когда ей было всего 10 лет. Всё происходило в их общей с супругом квартире.