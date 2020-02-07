В Уфе пройдет забег влюбленных

16 февраля в парке Лесоводов Башкортостана в шестой раз пройдет LOVERUN – романтичный зимний забег, организованный Школой правильного спорта I LOVE SUPERSPORT UFA.

Самый яркий зимний забег снова соберет в прекрасно подготовленном для мероприятия парке влюбленных в бег и друг друга; уже зарегистрировались участники из 13 регионов и 36 городов России.

Дистанции этого года: 2,5 км (1 круг), 5 км (2 круга по 2,5 км), 10 км (4 круга по 2,5 км) и 21,1 км (7 кругов по 3 км), их можно пробежать в одиночку или в паре.

Полумарафонцы и бегуны на 10 км получат на финише медали в виде сердца, остальным участникам организаторы вручат фирменные браслеты.

На всех дистанциях кроме 2,5 км есть электронный хронометраж и зачет среди пар.

По ходу трассы бегунов ждут точки питания с водой «Красный ключ» и горячим чаем, мобильный пункт полевой кухни накормит горячей гречкой с мясом.

Гостям и болельщикам предложат развлекательную программу с конкурсами и подарками, обещается романтическая атмосфера и большая фотозона, теплый шатер.

Абсолютно всем участникам необходимо предъявить медицинскую справку о допуске на выбранную дистанцию, выданную не ранее 16.08.2019 года.

Получить стартовые номера можно в субботу, 15 февраля, с 18:00-20:00 в спортивном магазине Decathlon (ул.Энтузиастов, 17).

Место и время встречи на забег Loverun: выдача номеров будет происходить в Декатлоне на ул.Энтузиастов, 17.

Напоминаем, что Забег Влюбленных – отличный способ для признания в любви или предложения руки и сердца!