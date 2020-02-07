Экологи Башкирии прокомментировали очередное видео с нашествием волков

Информация о нашествии волков снова всплыла в социальных сетях республики. Очевидцы сообщили, что видели 13 волков в одном из районов Башкирии. Представители Министерства экологии республики прокомментировали видео-предупреждение.
горячие новости
На записи можно заметить, как стая волков убегает от машины, из которой и снимается происходящее. Автор видео сообщает, что в Федоровском районе заметили 13 волков. Мужчина просит быть местных жителей аккуратнее и внимательнее.
Агентство «Башинформ» обратилось в Министерство экологии за комментарием, где сообщили, что существует два Федоровских района. Ещё один район с похожим названием расположен в Саратовской области, и где именно снято данное видео, неизвестно. Экологи отметили, что в Башкирии волки не обнаружены и все видео-предупреждения не более чем провокация.
Видео: Соцсети.
Фото: Скриншот видео.