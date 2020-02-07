В Уфе произошла серьёзная авария из-за лопнувшего колеса

Накануне, 6 февраля, произошло серьёзное ДТП. Около четырех часов дня на проспекте Дружбы Народов водитель «Лады Гранта» наехал на ограждение. От столкновения о забор пострадала ещё одна машина.

25-летний водитель «Лады» не справился с управлением. Как оказалось, у машины лопнуло заднее колесо, что спровоцировало столкновение с металлическим ограждением. От удара «Ладу» отбросило в сторону на другую машину «Рено Дастер».

В аварии пострадали два человека — 25-летний водитель и его 24-летняя пассажирка. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Молодые люди получили разного рода ушибы и травмы.