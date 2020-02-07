Работа не волк: стала известна доля сотрудников, недовольных отношениями с руководством

70 % россиян так или иначе довольны рабочими отношениями, сложившимися в коллективе. И лишь 9 % недовольны вообще. Об этом заявил сервис "Работа.ру".

33 % распрошенных довольны своим начальством. 35 % заявили, что в той или иной мере довольны, чем нет. Дискомфорт в общении с руководством чувствуют 28 опрошенных, а 11 % недовольны общением вообще.

Половина тех, кто ощущает дискомфорт в общении с начальством, подвергались агрессии со стороны руководства. Участие в опросе принимали 3,7 тысяч сотрудников из всех регионов страны. Также по сведениям ИА REGNUM ранее стало известно, что 84 % россиян не откладывают деньги на пенсию. Вместе с тем, 74 % не могут себе этого позволить в связи с нехваткой средств.