Как уменьшить количество пробок в Уфе: мнение эксперта

Эксперт в области территориального планирования, Рустем Шайахметов рассказал о варианте избавления башкирской столицы от перегруженности дорог. Он указал самые крупные направления пассажиропотока в столице Республики. Специалист отметил, что строительство новых дорог в Уфе является необходимостью и поможет городу «разгрузить» пробки.

В башкирской столице можно выделить пять центральных направлений пассажирооборота. Это: Центр – Черниковка, Центр – Сипайлово, Центр – Зеленая Роща, Зеленая Роща – Черниковка и Дема – Центр. Следует отметить, что данные эпицентры пассажиров составляют половину объема пассажирного потока Уфы.

На въезде уфимского полуострова мы можем наблюдать следующее. Через мост в створе улицы Воровского в оба направления регулярно проезжает больше 100 тысяч автомобилей. Через Затонский мост проезжает 53 тысячи автомобилей. Пугачевский мост – 33 тысячи, а Шакшинский мост – 30 тысяч автомобилей. Что касается час-пика в утреннее время, то тут потоки транспорта в сторону Уфимского полуострова соответственно возрастают.

Пропускная способность существующей улично-дорожной сети не в состоянии обеспечить нормальную работу городской транспортной системы. Необходимо строительство новых магистралей, на эти цели потребуется около 25 млрд рублей. Рустем Шайахметов, эксперт в области территориального планирования, кандидат экономических наук

По мнению эксперта, главной и первой задачей по улучшению сложившейся ситуации является строительство новой дороги, которая будет объединять Демское шоссе с улицей Интернациональной. Это значительно уменьшит транспортное движение по мосту в створе улицы Воровского на 30-40 %. Это будет составлять 2,5-3 тысячи автомобилей в час. Соединение с улицей Пушкина создаст аналогичный маршрут «Уфимский полуостров - Дема», что сократит протяженность между двумя объектами до 5 км. Также сократится до 30 % транспорт, следующий на улицах Заки Валиди и Пушкина от улицы Карла Маркса до моста в створе улицы Воровского.

Новая магистраль создаст маршрут для транзитного транспорта, который следует в Затон, Черниковку, Центр. Это в свою очередь означает, что снизится нагрузка на главные автомагистрали столицы до 20-25 %.