Получить российское гражданство теперь станет проще: новый законопроект

Власти России работают над изменениями в законопроекте «О гражданстве РФ», который значительно упростит получение российского гражданства. Допускается получение гражданства без отказа от уже имеющегося. Изменения могут внести в Госдуму уже в этом месяце.
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В марте 2019 года распоряжением президента РФ была создана группа, куда входят парламентарии и представители разных ведомств. Основная цель группы – дополнительно привлечь в Россию новых граждан. Цифра варьируется от 5 до 10 миллионов. Данную задачу реализуют путем новшеств в миграционных режимах и в институте гражданства.
Одно из изменений гласит: признать утратившим пункт «г» первой части 13 закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно этому пункту, чтобы получить российское гражданство, нужно в обязательном порядке отказаться от имеющегося гражданства. Леонид Калашников поделился, что ранее он уже обращался к В.В Путину с просьбой изменить этот пункт в законопроекте. После обсуждения было принято решение об изменении. Данная реформа значительно облегчит иностранным гражданам получение российского гражданства.
Также, по словам Леонида Калашникова закон ожидает еще одно изменение. Обязательное, сроком в 5 лет проживание иностранца на территории России и подтверждение об источниках дохода могут быть отменены.
Депутат Константин Затулин также поддержал своего коллегу и сказал, что данный проект даст возможность паспортизовать многочисленную диаспору наших соотечественников, который проживают за рубежом и не могут получить российское гражданство.
Правительство начало миграционную политику еще в 2018 году. Была принята Концепция государственной миграционной политики, которая открывает больше возможностей иностранцам. Концепция упрощает въезд, получение визы.