Получить российское гражданство теперь станет проще: новый законопроект

Власти России работают над изменениями в законопроекте «О гражданстве РФ», который значительно упростит получение российского гражданства. Допускается получение гражданства без отказа от уже имеющегося. Изменения могут внести в Госдуму уже в этом месяце.

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В марте 2019 года распоряжением президента РФ была создана группа, куда входят парламентарии и представители разных ведомств. Основная цель группы – дополнительно привлечь в Россию новых граждан. Цифра варьируется от 5 до 10 миллионов. Данную задачу реализуют путем новшеств в миграционных режимах и в институте гражданства.

Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался

Леонид Калашников, Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Одно из изменений гласит: признать утратившим пункт «г» первой части 13 закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно этому пункту, чтобы получить российское гражданство, нужно в обязательном порядке отказаться от имеющегося гражданства. Леонид Калашников поделился, что ранее он уже обращался к В.В Путину с просьбой изменить этот пункт в законопроекте. После обсуждения было принято решение об изменении. Данная реформа значительно облегчит иностранным гражданам получение российского гражданства.

Также, по словам Леонида Калашникова закон ожидает еще одно изменение. Обязательное, сроком в 5 лет проживание иностранца на территории России и подтверждение об источниках дохода могут быть отменены.

Депутат Константин Затулин также поддержал своего коллегу и сказал, что данный проект даст возможность паспортизовать многочисленную диаспору наших соотечественников, который проживают за рубежом и не могут получить российское гражданство.

Продиктован это тем, что мы заинтересованы в увеличении числа граждан России. Прежде всего за счет соотечественников

Константин Затулин, депутат

Правительство начало миграционную политику еще в 2018 году. Была принята Концепция государственной миграционной политики, которая открывает больше возможностей иностранцам. Концепция упрощает въезд, получение визы.

Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан защищать

вице-спикер нижней палаты Петр Толстой