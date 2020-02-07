Получить российское гражданство теперь станет проще: новый законопроект

Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался

Леонид Калашников, Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками