В Башкирии задержан мужчина за секс с 13-летней школьницей

В Нефтекамске снова произошёл резонансный случай с 13-летней девочкой. Ранее мы сообщали, что был задержан 50-летний мужчина, с которым девочка вступила в половую связь. «КП-Уфа» сообщает о 18-летнем парне, который был задержан за секс с той же самой девочкой.

Семиклассница вступила в сексуальную связь с 50-летним мужчиной по обоюдному согласию у него в квартире. Однако девочка не достигла возраста согласия, поэтому мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас задержан 18-летний парень, с которым, предположительно, девочка занялась сексом в квартире их общего знакомого.

Событие произошло 5 февраля на вечеринке. Парня доставили в отделение полиции, где он во всём сознался. Однако женщина-опекун, с которой живёт 13-летняя девочка, не стала писать заявление на молодого человека.