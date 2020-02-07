В Уфе полностью возобновили транспортное движение на одной из улиц

Сегодня на сайте администрации города изменилась карта движения транспорта. Схема движения изменилась на улице Гафури. Полноценный проезд возобновили на участке от Красина до Достоевского.

Участок был закрыт ещё 1 июня 2017 года. С тех пор по улице Гафури действовало одностороннее движение. С 5 февраля 2020 года вновь открыто двустороннее движение.

Изначально планировалось ограничить проезд на пять лет. Но после срок был значительно сокращён. Частичное ограничение движения было связано со строительством многоквартирного дома.