«Живем как на необитаемом острове»: в Башкирии дети не могут попасть в школу из-за сугробов

Дело в том, что с ноября по апрель мы живем как на необитаемом острове из-за дороги, из года в год одно и то же. И в этом году такая же история. Вот уже две недели сидим без дороги, школьники не учатся после каждой метели по 4-5 дней, дети пешком по пояс в снегу добираются до школьного автобуса, который не доехал до остановки из-за сугробов.

местная жительница