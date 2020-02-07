«Живем как на необитаемом острове»: в Башкирии дети не могут попасть в школу из-за сугробов

Жители Зилаирского района просят в социальных сетях заметить их проблему. В деревне Чупаново каждый год возникают большие трудности с вывозом снега. Детям приходится утопать в сугробах по пути в школу.
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Фотографии школьников, которые через завалы снега добираются до школьного автобуса, разлетелись в социальных сетях. Местные жители жалуются, что в их районе дороги вообще не чистятся: школьникам приходится ходить до остановки школьного автобуса намного дальше, так как транспорт просто не может проехать. А после сильных метелей ученики вообще не могут выйти из дома и не ходят в школу по 4-5 дней.
Как сообщают местные жители, в деревне есть специальный трактор, однако он выезжает на работу очень редко. Люди жалуются на главу местного сельсовета за бездействие. В своё оправдание глава Чупаново сообщает, что после сильных снегопадов техника сама не может проехать, поэтому очистка дорог становится затруднительной.
Фото: Соцсети.