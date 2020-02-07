В Уфе открылся новый детский сад на 64 места

В столице Башкирии прошло торжественное открытие детского сада по улице Испытателей, 21. Двери нового дошкольного учреждения распахнулись для 64 детей. Жители микрорайона Кузнецовский затон признают, что они очень рады этому событию.

Детский садик №150 рассчитан на 64 ребенка. В здании площадью 759,3 кв. м. есть все необходимое для физического и умственного развития детей: медицинский кабинет, музыкальный зал и просторные группы. Дети смогут играть на свежем воздухе: для них построили горки, песочницы, домики, качели и спортивные сооружения. А родители смогут не волноваться за безопасность детей.

Образовательное учреждение оснащено системой видеонаблюдения и системой контроля доступа. Вход в детский сад осуществляется по электронным магнитным ключам, имеется автоматическая система пожаротушения с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. В здании есть физическая охрана, которая функционирует в круглосуточном режиме.