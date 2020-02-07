Жителям Башкирии вернули почти 70 млн за неправильные платежки

Почти 70 млн рублей вернули гражданам за неправомерно начисленные платежи. Сегодня в Госкомитете республики по жилищному и строительному надзору подвели итоги работы за 2019 год. Выявлен рост обращений граждан, особенно во втором полугодии.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Это связано с переходом на новую систему оплаты за отопление и прямые договоры поставки коммунальных услуг, ремонт подъездов. Всего за год было выявлено более 28 тысяч нарушений. В числе основных – не проведение корректировки платы за отопление и перерасчетов, ненадлежащее содержание систем теплоснабжения.

Ильдар Шафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору: «Более пяти тысяч предписаний было выдано в адрес управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Рамках корректировок платы за отопление произошедших в январе этого года, здесь проверочные мероприятия продолжаются и по каждому конкретному дому будет приниматься индивидуальное решение».

Автор: Эмиль Бассареев