Жителям Башкирии вернули почти 70 млн за неправильные платежки

Почти 70 млн рублей вернули гражданам за неправомерно начисленные платежи. Сегодня в Госкомитете республики по жилищному и строительному надзору подвели итоги работы за 2019 год. Выявлен рост обращений граждан, особенно во втором полугодии.

Это связано с переходом на новую систему оплаты за отопление и прямые договоры поставки коммунальных услуг, ремонт подъездов. Всего за год было выявлено более 28 тысяч нарушений. В числе основных – не проведение корректировки платы за отопление и перерасчетов, ненадлежащее содержание систем теплоснабжения.