В Уфе участники Турнира пяти наций посетили кинотеатр

В Уфе продолжается международный хоккейный Турнир пяти наций. Свой единственный выходной сборная России решила отметить командным мероприятием. В полном составе игроки отправились в один из уфимских кинотеатров.

Он находится рядом с гостиницей, где живет команда. Поэтому добирались до места хоккеисты пешком. Для просмотра выбрали фильм «Плохие парни навсегда».

Александр Фигурин, защитник юниорской сборной России по хоккею: «Я вообще киноман. Любой фильм, который выходит, я могу на него сходить, если зацепит чем-то. Предпочтение отдаю комедиям и фантастике».

Подробнее о киносеансе сборной России и обо всем, что происходит в рамках турнира – смотрите в «Дневнике соревнований», который выйдет на телеканале БСТ сегодня, 7 февраля, в 20:00.