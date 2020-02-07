В Уфе участники Турнира пяти наций посетили кинотеатр

В Уфе продолжается международный хоккейный Турнир пяти наций. Свой единственный выходной сборная России решила отметить командным мероприятием. В полном составе игроки отправились в один из уфимских кинотеатров.
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Он находится рядом с гостиницей, где живет команда. Поэтому добирались до места хоккеисты пешком. Для просмотра выбрали фильм «Плохие парни навсегда».
Подробнее о киносеансе сборной России и обо всем, что происходит в рамках турнира – смотрите в «Дневнике соревнований», который выйдет на телеканале БСТ сегодня, 7 февраля, в 20:00.
Автор: Артем Кочешев