Уфимский бизнесмен помог похоронить мать пятерых детей, которую зверски убил экс-супруг

29 января в Уфе на улице Ленина 29 января в Уфе на улице Ленина обнаружили истекающее кровью тело 31-летней Гульназ И. Как выяснилось, женщина, мать пятерых детей, была убита бывшим супругом страшным образом. Однако и после смерти убитая долго не могла обрести покой. . Как выяснилось, женщина, мать пятерых детей, была убита бывшим супругом страшным образом. Однако и после смерти убитая долго не могла обрести покой.

Страшная история всколыхнула новостные ленты республики. Бывший муж Гульназ зверским образом зарезал её, отрезал косу и оставил истекать кровью. Когда тело убитой перевезли в морг, родственники Гульназ не могли похоронить её, так как у них не было финансовых средств.